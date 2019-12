Marítimo e Penafiel despedem-se da Taça da Liga com ‘nulo’

O Marítimo e o Penafiel empataram hoje 0-0, no Funchal, no fim das respetivas participações na Taça da Liga de futebol, em jogo da terceira jornada do grupo A.

Madeirenses (que terminaram com dois pontos) e penafidelenses (ficaram com um) sabiam de antemão que não tinham hipótese na última ronda de poder lutar por uma vaga na ‘final four’, a ser disputada em Braga em janeiro de 2020, e acabaram por realizar uma partida de baixo nível nos Barreiros.

Foi preciso esperar pelos instantes finais da primeira parte para ver oportunidades claras de golo, com o extremo ‘verde rubro’ Barrera a testar os reflexos de Filipe Ferreira, aos 39 minutos.

Os visitantes responderam de seguida, e em dose dupla, através de contra-ataques finalizados por Ludovic, que rematou cruzado aos 40 e 42, sem sorte.

À passagem da hora de jogo, contrariedade para o Marítimo, ao ver Franck Bambock sair lesionado, agarrado ao joelho esquerdo, e José Gomes arriscou, reforçando o ataque com Marcelinho e Rodrigo Pinho.

Marcelinho precisou apenas de três minutos em campo para mostrar serviço, com um remate à meia volta, aos 64 minutos, ripostando o Penafiel aos 66, num cabeceamento de Ronaldo.

Jogo realizado no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Marítimo – Penafiel, 0-0.

Equipas:

– Marítimo: Charles, Bebeto, Zainadine, René Santos, Fábio China, Franck Bambock (Marcelinho, 61), Vukovic, Barrera, Jhon Cley, Erivaldo (Rodrigo Pinho, 61) e Luciano Nequecaur (Getterson, 85).

(Suplentes: Amir, Rodrigo Pinho, Getterson, Dejan Kerkez, Rúben Ferreira, Pedro Pelágio e Marcelinho).

Treinador: José Gomes.

– Penafiel: Filipe Ferreira, Coronas, Felipe Macedo (Vinicius, 46), Jeferson, Paulo Henrique, Ludovic, Marcel (Romeu Ribeiro, 66), Rafa Sousa, Márcio Machado (Gleison, 71), Ruster e Ronaldo.

(Suplentes: Luís Ribeiro, Vinicius, Leandro, Pires, Gleison, Alfredo e Romeu Ribeiro).

Treinador: Miguel Leal.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Coronas (12), Bebeto (40), Luciano Nequecaur (76) e Ronaldo (87).

Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.