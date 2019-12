Marítimo anuncia regresso do avançado camaronês Joel Tagueu

O Marítimo anunciou hoje na sua página oficial a contratação do avançado Joel Tagueu, que regressa ao clube da I Liga portuguesa de futebol pelo qual jogou entre janeiro de 2018 e maio de 2019.

O emblema ‘verde rubro’ informa no seu sítio oficial que Joel, o primeiro reforço do mercado de transferências de inverno, chega à Madeira na próxima semana.

O internacional camaronês marcou 19 golos em 49 jogos na época e meia realizada ao serviço do emblema madeirense, emprestado pelo Cruzeiro, tendo passado o resto da carreira no Brasil, em equipas como Londrina, Coritiba, Santos, Botafogo e Avaí.

No início do verão de 2019, Joel Tagueu foi dispensado da seleção dos Camarões na véspera da estreia na Taça das Nações Africanas (CAN) após lhe ter sido diagnosticado um problema cardíaco, nomeadamente “uma anomalia na implantação de uma artéria coronária, com o sério risco de morte súbita”.

Ainda assim, o problema detetado teve cura, através de uma cirurgia, e após uns meses de recuperação, o avançado, de 26 anos, voltou aos relvados pelo Cruzeiro em outubro e fez quatro partidas pela formação de Belo Horizonte até ao final da temporada brasileira.