Motociclismo Mário Patrão visa o top 20 no Rali Dakar Por

Mário Patrão está mais uma vez à partida do Rali Dakar tendo como objetivo terminar a prova e o melhor classificado.

Agora integrado na formação oficial da KTM, o piloto de Seia tem aspirações a uma boa exibição, e toda a sua preparação para a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno foi orientada nesse sentido.

“As preparações para o Dakar são sempre muito exigentes. Tenho de estar ao melhor nível físico. Para isso treino ‘crossfit’ diariamente e faço bicicleta nas montanhas. A parte nutricional é também muito importante e a partir de setembro os hábitos alimentares mudam, passo a ter mais cuidado com tudo o que como”, explica Mário Patrão.

O piloto português da KTM competiu noutros eventos, alguns deles internacionais, para ganhar a rodagem e o traquejo necessários para a aventura sul-americana: “Ao nível da navegação estive em Marrocos e no Dubai em estágio de navegação para melhorar os aspetos em que me sinto mais frágil. A preparação é feita no ano todo, mas tendo em conta o calendário dos Campeonatos Nacionais de Todo-o-Terreno e Rally Raid de 2018, só a partir de outubro consigo focar-me a 100% nos outros aspetos da minha preparação aos quais não me consigo dedicar tanto ao longo do ano”.

Mário Patrão sabe também ao realizar-se apenas no Peru e sendo mais compacto, o ‘Dakar’ 2019 é também diferente dos anteriores, mas não o considera mais fácil por esse facto: “A prova este ano será realizada integralmente no Perú com um percurso de 70% de areia. Contrariamente ao que possam achar, a dificuldade será imensa, pois a navegação na areia é dos desafios mais difíceis de ultrapassar. Tudo muda radicalmente de forma bastante rápida, por isso há que iniciar a prova com prudência, cautela, pois teremos muitos dias para provar o nosso valor, pelo que não convém arriscar logo demasiado à partida”.

A mudança de estatuto do piloto beirão também é um facto de não esquece, e a que certamente não é indiferente: “Faço parte da equipa oficial da KTM que já ganha há 17 anos o DAKAR, só por aí a responsabilidade é imensa. O compromisso é de toda a equipa e estamos focados em revalidar o título. A minha postura será a de garantir que contribuo no que me é possível para a equipa alcançar o primeiro lugar”.

“Para mim um excelente resultado seria ficar nos primeiros 20. Tenho noção que a navegação em areia não é o terreno com que mais me identifico, mas irei dar o meu melhor, como sempre tento fazer, por mim e pela equipa”, conclui Mário Patrão.