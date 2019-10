Motociclismo Mário Patrão ultrapassa com segurança mais uma dura etapa marroquina Por

Mário Patrão voltou a estar em bom nível na quarta e penúltima etapa do Rali de Marrocos.

O piloto de Seia, que já leva vários títulos de Campeão Nacional de Todo-o-Terreno, necessitou de pouco mais de quatro horas para cumprir a longa e dura especial cronometrada de 408,53 quilómetros.

Patrão, que compete integrado na equipa oficial da KTM, mostrou estar em boa forma física e recuperado da queda que sofreu na sexta etapa do ‘Dakar’ deste ano, pois a tirada marroquina de hoje tinha uma mistura de trilhos pedregosos, oueds, dunas, pistas rápidas e erva de camelo.

“Foi uma especial com as típicas pistas marroquinas, muitos fora de pista e com muito pó inicial, o que obrigou a alguma prudência na navegação. Estamos a um dia do final desta grande competição e tenho sentido que esta versão de 2019 da mota me transmite mais segurança, noto-a mais segura”, conferiu no final o piloto Beirão.

Mário Patrão promete ir atento para o último dia de prova, onde não vai arriscar nada: “A um passo do final da competição, não quero de forma alguma comprometer a corrida e a minha recuperação”.

Amanhã disputa-se a quinta e derradeira especial do Rali de Marrocos que vai conduzir a comitiva de regresso a Fez, e tem um total de 456,84 quilómetros, 168,47 dos quais serão disputados ao cronómetro.