Mário Patrão pronto para o arranque do ‘Dakar’

Mário Patrão está no Peru e já pronto para o começo do Rali Dakar 2019, onde pela primeira vez integra a equipa oficial da KTM.

Aos comandos de uma 450 Rally da marca austríaca o piloto de Seia vai tentar fazer história e alcançar o seu melhor resultado na prova, onde a KTM conta já com 17 vitórias na competição de motos.

Juntamente com os outros ‘motards’ da KTM Factory Racing – Matthias Walkner, Toby Price, Sam Sunderland, Luciano Benavides e Lala Sanz, Patrão cumpriu o ‘shakedown’, onde a equipa fez os ajustes finais às máquinas e os pilotos tiveram contacto com o terreno arenoso e macio do Peru, recriando as condições que vão encontrar na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.

Este domingo decorrem uma série de reuniões, verificações administrativas e técnicas, que antecedem a cerimónia de partida que decorre à noite, sendo que Mário Patrão já está muito focado no rali que se inicia amanhã em Lima.

“Estou totalmente preparado para o desafio do Dakar. Fisicamente estou em boa forma e também estou feliz por ter o apoio total da equipe da KTM. As etapas parecem ser muito duras, mas meu plano é pensar um dia de cada vez. Ainda temos um pouco de preparação para fazer, mas a primeira etapa será já na segunda-feira e estou ansioso para começar”, salienta o piloto português.