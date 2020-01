Motociclismo Mário Patrão na “mais dura etapa” do ‘Dakar que disputou até agora Por

Mário Patrão superou a quinta etapa do 42º Rali Dakar, que considerou ser “a mais dura de todas até agora” na prova.

Na tirada que ligou Al-`Ula a Ha-`Il, que incluía uma especial de 353 km, o piloto de Seia realizou o 35º tempo entre as motos, valendo mais a superação das dificuldades do que propriamente o resultado, já que a jornada registou quedas de diversos concorrentes.

Mário Patrão mostrou-se aliviado por concluir este dia no final do mesmo: “A dureza do percurso que temos sentido obriga-me a uma navegação mais prudente. Posso adiantar que a etapa de hoje, para mim, foi a mais dura de todas, até agora”.

“Iniciámos com imenso pó até aos 180km, e a seguir encontrámos, pistas rápidas e pistas de areia em que tivemos de andar sempre a puxar pelo motor. Fico satisfeito por não ter cometido erros de navegação, e agradeço aos meus patrocinadores a parceria e aposta feita”, declarou ainda o piloto beirão, que não sentiu problemas de maior na sua KTM 450 Rally.

Amanhã disputa-se a sexta etapa da 42ª edição do Rali Dakar 2020 e Mário Patrão terá de disputar uma jornada de 830km dos quais 478 quilómetros serão disputados ao cronómetro, num percurso que será na totalidade feito na areia, e que irá ligar Ha’il a Riade. Terá enorme vantagem quem já estiver habituado ao deserto do Sahara, apesar do deserto árabe apresentar as suas manhas com as suas pedras escondidas no meio da areia.