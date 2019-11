Motociclismo Mário Patrão “muito motivado” para Marco de Canaveses Por

Mário Patrão prossegue a sua preparação para o Rali Dakar alinhando no próximo fim de semana na terceira prova do Campeonato Nacional de Rally Raid, que tem lugar no Marco de Canaveses.

O piloto de Seia ocupa o segundo lugar do campeonato, graças a dois pódios obtidos nas provas anteriores, e espera tirar o máximo partido da sua KTM Rally no evento que se disputa na região do Baixo Tâmega.

“Parto para a prova do Marco de Canaveses muito motivado. Desde que cheguei de Marrocos tenho tentado disputar o máximo de corridas possíveis em território nacional. Cada prova em que participamos é mais um treino, mais um desafio e todos são importantes”, começa por referir Mário Patrão.

O piloto beirão destaca também: “A navegação a ‘roadbook’ não é exceção aos desafios que vamos enfrentar na Arábia Saudita, e é, tal como já o referi algumas vezes, essencial a uma prova como o Dakar”.

“Já conseguimos dois pódios. O objetivo é tentar fazer melhor, mas sem comprometer a minha recuperação. Estamos no bom caminho. Sinto-me bem fisicamente, tenho vindo a recuperar e quero estar bem preparado para quando tiver de enfrentar o Dakar, que está cada vez mais perto”, revela o piloto de Seia.

A prova do próximo fim de semana irá iniciar no sábado, dia 23 de novembro, com a primeira etapa que terá 236,02 quilómetros disputados ao cronómetro. No domingo realiza-se o segundo e derradeiro setor seletivo com 131,93 quilómetros.