Motociclismo Mário Patrão faz esquecer o azar da véspera a um dia do fim do Panafrica Rally

Um dia depois de ter sido traído pelo sistema Stella da sua moto, Mário Patrão realizou o nono melhor tempo da especial de hoje do Panafrica Rally.

O piloto de Seia conseguiu subir na classificação subir de 13º para o oitavo posto da classificação das motos, mostrando que sem problemas na sua KTM 450 Rally pode andar ao nível dos melhores.

Como se esperava a organização reveu a classificação de Mário Patrão, já que se tratou do aparelho Stella ‘standart’ para todos os concorrentes, e sobre os quais não têm qualquer controlo.

Assim o piloto português saiu para os 250 quilómetros cronometrados da oitava posição e assim realizar uma etapa mais condizente com o seu valor. E no final a sua disposição espelhava a forma como o dia lhe correu.

“A etapa de hoje correu com toda a normalidade, resolvemos os problemas de ontem e consegui imprimir um bom ritmo. Amanhã partimos para a etapa final, mais curta e estamos mais próximos de terminar este primeiro teste com foco no Dakar, agradeço em particular aos meus patrocinadores que apostam em mim”, salientou Mário Patrão.