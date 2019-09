Motociclismo Mário Patrão de regresso em Marrocos Por

Mário Patrão, à imagem do que sucede com Fausto Mota e Sebastian Buhler, participa no Panafrica Rally, que até 27 setembro se disputa no deserto de Merzouga, em Marrocos.

É um regresso do piloto de Seia após ter conseguido um pódio no Serres Rally (Grécia), prova pontuável para a Taça Europeia FIM de Todo-o-Terreno.

Tal como sucedeu na prova helénica, Patrão estará aos comandos de uma KTM 450 Rally inscrita na categoria M3, esperando ultrapassar as duras e exigentes pistas marroquinas e onde mais uma vez ‘treina’ a navegação, num evento onde no ano passado alcançou um excelente segundo lugar.

A ambição de um bom resultado justifica-se e também contribui para a grande confiança que o piloto beirão tem antes do começo do evento, apesar da presença de muitos nomes conhecidos do Rali Dakar.

“Após o pódio no Serres Rally, já me encontro em Marrocos para disputar o Panafrica. O ano passado terminei a prova no pódio. Este ano a fasquia está ainda mais elevada, uma vez que as equipas de fábrica aproveitam também esta prova para testar/treinar nesta aventura africana”, afirma Mário Patrão.

O piloto português diz-se ”mais focado que nunca, em conseguir aproveitar o máximo de quilómetros possíveis em competição, foram muitos meses a recuperar da lesão que sofri. Irão ser seis etapas desafiantes, com muitas Dunas, algum ‘fesh’ à mistura e, claro, as típicas pistas marroquinas”.