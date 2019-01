Motores Mário Patrão conclui primeira semana de ‘Dakar’ em bom plano Por

A quinta etapa do 41º Rali Dakar encerrou a primeira semana de competição da prova e Mário Patrão completou-a na 21ª posilão, depois de ter sido 29º na especial do dia.

O percurso que marcava o regresso a Arequipa foi bastante complicado para o piloto de Seia, e pela sua natureza, com problemas de visibilidade – devido ao fesh fesh e ao pó levantado por outros concorrentes – fez com que a tirada terminasse mais tarde do que tinha sido habitual até então.

Ainda assim Patrão conseguiu fazer uma boa navegação, tarefa que se revelou muito complicada: “Quando cheguei ao fim da especial ainda tinha pela frente umas longas horas de ligação. A organização optou pela saída em linha, o que dificultou a nossa visibilidade. A juntar ao fesh fesh, e o pó que os pilotos provocam, fez desta navegação um trabalho hercúleo- Dou por mim a lutar fisicamente para me manter focado, pois alguns ‘waypoints’ estavam muito difícieis de alcançar, o que me fez perder algum tempo”.

“A moto portou-se à altura. Estamos a metade do caminho e estou muito feliz pelo meu desempenho, pois a navegação e as condições estão a revelar-se especialmente peculiares. Agradeço a todos os meus patrocinadores, pois sem eles seria impensável estar aqui. Este dia será para recuperar do desgaste a que estamos sujeitos a preparar a etapa seguinte”, acrescenta o piloto beirão.