Motociclismo Mário Patrão com a KTM em Marrocos Por

Mário Patrão prossegue o seu périplo por África preparando-se para a próxima edição do ‘Dakar’. E depois de ter participado no Panafrica Rally é a vez de disputar o Rali de Marrocos, com a novidade de ir integrado na equipa oficial da KTM.

Para o piloto de Seia é uma oportunidade fantástica de poder disputar de forma competitiva a derradeira etapa do Campeonato do Mundo de Todo-o-Terreno da Federação Internacional de Motociclismo.

No evento marroquino Patrão tripula uma KTM 450 Rally – a mesma com que vai alinhar no ‘Dakar’, em janeiro na Arábia Saudita –, sendo companheiro de equipa de pilotos experimentados como Matthias Walkner, Toby Price, Sam Sunderland, Luciano Benavides e Laia Sainz.

“Depois do Panafrica já estamos prontos para disputar o Rallye du Maroc, uma competição exigente que vai reunir algumas das maiores e melhores equipas de fábrica. Vou apoiar a nossa da melhor maneira possível para que possa dar o seu melhor e conseguir fazer o meu último treino antes do Dakar que daqui a três meses se vai disputar. Quero poder estar nas melhores condições possíveis para disputar o Dakar”, afirma o piloto português.

A 20ª edição do Rallye du Maroc, a segunda organizada pela ODC Events, arranca hoje com o prólogo a que se seguem mais cinco etapas, entre as quais uma etapa maratona. O percurso desafiará todos os pilotos a percorrer até dia 9 de outubro, cerca de 2500 km, 1662,7 dos quais cronometrados, entre Fes e Erfoud.

O ‘bivoua’c ficará localizado em Erfoud onde de 5 a 8 de outubro será partilhado entre a assistência mecânica, pilotos, organização, serviços de assistência médica e alimentação para maior conforto de todos.