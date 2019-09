Motociclismo Mário Patrão cauteloso em Marrocos Por

Um dia após ter parado para ajudar dois pilotos acidentados, Mário Patrão teve um terceiro dia mais sereno no Panafrica Rally, concluindo a especial do dia na 12ª posição das motos.

O piloto de Seia abordou a etapa com cautela, devido ao piso rijo e com muita pedra, apesar do percurso cronometrado ter sido reduzido em cerca de metade devido à falta de combustível na zona de reabastecimento.

Importante foi Mário Patrão ter rodado com a sua KTM, gastando 2h09m17s para cumprir os 150 quilómetros a que ficou reduzida a especial, pautada, segundo o piloto português, “por muitos perigos”. Isso impediu-o “de ter uma ampla visibilidade” que lhe “permitisse navegar com segurança”.

“Tendo em conta a queda em janeiro pelos mesmos cenários é natural que a cautela tenha imperado na minha navegação. O percurso tinha também alguns ‘fora pista’ que me obrigaram a navegar com um ritmo mais brando do que aquele que gostaria. Hoje a etapa foi reduzida para 150km pela organização”, explicou o piloto beirão.

Amanhã, o quarto dia de Panafrica Rally reserva uma dura e exigente especial de 445 km cronometrados e cinco de ligação, sendo a mais longa etapa da edição 2019 do Panafrica Rally.