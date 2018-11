Motociclismo Mário Patrão apostado em fechar época de TT no pódio Por

Mário Patrão espera conseguir um bom resultado no 25º Raid Paraíso TT de Góis, que este fim de semana encerra o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

O atual Campeão Nacional TT3 quer lutar por uma boa classificação na prova que decorre nos dois próximos dias nos concelhos de Arganil e Góis.

Nesta sétima e última jornada do campeonato, Patrão aposta em fazer uma boa gestão da corrida para atingir os seus objetivos, sendo que subir ao pódio está dentro dos seus planos.

“Esta última prova de Góis será bastante exigente, pois o clima e o tipo de piso potenciam a que a aderência fique comprometida, o que nos obriga a uma atenção redobrada. Irei lutar por manter a minha prestação no pódio, tendo em conta que já estou cem por cento focado no Dakar e não quero comprometer todo o trabalho feito. Conto com uma boa organização como é hábito”, assume o piloto de Seia.

O 25º Raid Paraíso Todo-o-Terreno arranca desportivamente no sábado com a realização do prólogo que terá cerca de 12,8 Km. Já no domingo os participantes terão pela frente um único setor seletivo de 67 Km, percorrido por 3 vezes. A totalidade dos sectores seletivos é de cerca de 213,8 Km.