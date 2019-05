Motores Mário Franco apostado em ter sucesso em Reguengos de Monsaraz Por

Após uma excelente prestação no Raid TT da Ferraria, no passado mês de abril, Mário Franco está de regresso ao Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno para disputar a quinta jornada, a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal.

Nos trilhos de Reguengos de Monsaraz, aos comandos de um Yamaha YXZ 1000 R Turbo e acompanhado por Nuno Matias Guilherme, o piloto espera dar continuidade à prestação que teve na prova sediada em Gavião, e que finalmente lhe permitiu aliar o excelente andamento demonstrado em todas as provas, com a fiabilidade indispensável para alcançar resultados.

Para Mário Franco esta corrida organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense será mais uma oportunidade de mostrar o excelente trabalho que tem sido feito pela Franco Sport com o Yamaha YXZ 1000R Turbo.

“A última jornada do CNTT correu-nos bastante bem e finalmente conseguimos terminar uma corrida nas primeiras posições. Trabalhámos intensamente para que esta prova seja mais um sucesso. Claro que temos noção da forte competitividade que vamos encontrar, mas sabemos que temos condições para alcançar resultados de topo e é por isso que vamos lutar” salienta o piloto que lidera a equipa Franco Sport.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal terá início na manhã de sábado, altura em que se disputa o prólogo de 7,25 Km. Ainda no sábado cumpre-se o primeiro setor seletivo com 151 km. No domingo, realiza-se a segunda etapa que terá um troço cronometrado de 80 km.