Nas Notícias Mário Ferreira na mira da Autoridade Tributária Por

O empresário Mário Ferreira está a ser alvo de uma investigação da Autoridade Tributária (AT), num processo que ‘nasceu’ a partir de processos judiciais que envolvem os Estaleiros Navais de Viana do Castelo.

De acordo com a revista Sábado,o dono da Douro Azul ficou na mira da AT devido à empresa com sede em Malta, com a qual comprou o navio Atlântida por 8,7 milhões de euros, em 2014, e o revendeu por 17 milhões.

A revista adiantou que o empresário não foi constituído arguido.

A investigação da AT em curso visa apurar se houve crimes de administração danosa, corrupção e participação económica em negócio.

Mário Ferreira tem sido um dos alvos ‘preferenciais’ de Ana Gomes, a antiga eurodeputada que agora é ativista contra a corrupção.

Devido a declarações de Ana Gomes, o dono da Douro Azul intentou uma queixa-crime por difamação, arquivada (este ano) por uma juíza do Tribunal de Vila Real.

A empresa de turismo já tinha sido alvo de buscas em 2015, também devido a suspeitas relacionadas com a compra do navio Atlântida.