Nacional Marinho Pinto chama “sirigaita” a Cristina Ferreira no ‘Você na TV’ (com vídeo) Por

O eurodeputado Marinho Pinto foi o convidado da ‘Crónica Criminal’ desta sexta-feira, no ‘Você na TV’. Em conversa sobre ordenados, chamou “sirigaita” a Cristina Ferreira, deixando a plateia surpreendida. Veja o vídeo.

Anunciado logo no início do programa, foi na última parte que Marinho Pinto foi um dos comentadores, na ‘Crónica Criminal’.

Manuel Luís Goucha brincou com o eurodeputado, tocando no assunto do ordenado.

“Continua como deputado à União Europeia não é? A ganhar aquele dinheirão todo, não é?” “Exatamente, exatamente”, respondeu.

As gargalhadas da plateia deram lugar, momentos mais tarde, a ondas de choque, quando Marinho Pinto continuou a falar da temática dos ordenados.

“Disseram-me, a propósito, que você [Manuel Luís Goucha] ia ganhar 100 mil euros por mês”, brincou.

O apresentador contornou a questão, mas Marinho Pinho insistiu.

“Eu ficava muito preocupado se você ganhasse menos do que aquela sirigaita que estava aqui, que foi para SIC”, atirou.

Manuel Luís Goucha reagiu de imediato.

“Então? Marinho Pinto… Não vou dizer quanto é que ganho, ou deixo de ganhar. Porque isto são empresas privadas”, sublinhou.

Veja aqui o momento.