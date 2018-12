Marinha fez operação de resgate médico de um britânico num cruzeiro perto do Funchal

A Marinha Portuguesa efetuou esta sexta-feira uma operação de resgate médico de um passageiro britânico de 84 anos que se encontrava a bordo de um navio de cruzeiro a sudeste do Funchal, informaram hoje as autoridades.

O navio de cruzeiro “SAGA PEARL II”, de bandeira de Malta, navegava a cerca de 100 milhas náuticas (185 quilómetros) a sudeste do Funchal.

Um helicóptero da Força Aérea Portuguesa resgatou com sucesso o paciente que foi transportado para o aeroporto da Madeira “onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico”, que o transportou para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, de acordo com um comunicado da Marinha.

Segundo o comunicado divulgado pela Marinha, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal foi alertado pelas 17:10 através de contacto telefónico do navio e, face ao quadro clínico do britânico, decidiu-se proceder-se ao resgate médico por via aérea.