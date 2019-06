Motores Mariano Pires estreia-se com ‘pole’ no GT4 European Series em Jarama Por

O primeiro dia do GT4 European Series em Jarama foi bastante animado, com muitas lutas na qualificação e com as duas duplas portuguesas em destaque, sobretudo Mariano Pires, que obteve a ‘pole position’.

A competição organizada pela portuguesa Race Ready foi um dos pontos de interesse de sábado no traçado madrileno, numas qualificações onde os mais rápidos ficaram muito próximos.

Na primeira sessão os cinco primeiros ficaram separados por menos de um segundo, com todas as classes a serem representadas, e o estreante Mariano Pires teve um desempenho notável aos comandos do Ginetta G55 GT4 da ABM Grand Prix inscrito na Pro-An Cup. O piloto minhoto foi 0,137s mais rápido do que o segundo mais veliz, Marmaduke Hall, no Ginetta G50 GT4 da Tockwith Motorsport, o melhor dos concorrentes da categoria GTC.

“Foi uma boa qualificação. É a minha primeira prova de GT4 e fazer a ‘pole position’ é algo muito importante, dado que não tenho muita experiência de corridas de carros. Saímos de primeiro para a primeira corrida de amanhã e vamos tentar vencer”, declarou Mariano Pires após a qualificação.

Na segunda qualificação o equilíbrio também foi a ‘norma’, com uma disputada luta pelo melhor tempo. César Machado, Edward Moore e Nicholas Silva foram os protagonistas, com o norte-americano do Aston Martin Vantage GT4 do Team Virage a levar a melhor, batendo por três décimos o português do Ginetta G55 GT4 da ABM Grand Prix.

Moore voltaria a colocar o Ginetta G50 GT4 da Tockwith entre os melhores da GTC, repetindo o feito do seu companheiro de equipa na primeira qualificação.

Já Miguel Cristóvão e Francisco Abreu, que foram os mais rápidos da primeira sessão de treinos livres, viram-se impossibilitados de participar na qualificação, dado o Mercedes-AMG GT4 da Veloso Motorsport ter sofrido problemas no volante do motor após a primeira sessão de treinos-livres. Contudo, os homens da equipa portuguesa contam disputar as corridas de amanhã.