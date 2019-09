Motores Mariano Pires em destaque em Magny-Cours Por

Mariano Pires esteve em plano de evidência na sua estreia no Campeonato de França de GT4 em Magny-Cours.

O jovem piloto português dividiu o Ginetta G55 GT4 da ABM Grand Prix com Pierre-André Nicolas, e foi um dos protagonistas do fim de semana, naquele que é apenas o seu segundo ano de automobilismo e o primeiro em corridas de Grande Turismo.

“O meu colega de equipa entregou-me o carro na 29ª posição, mas nas boxes tivemos um problema de bateria que não deixava o carro ligar. Só consegui entrar em pista quando faltavam seis voltas para o final. Apesar de saber que em termos de resultado já nada havia a fazer, dei o meu melhor e consegui a volta mais rápida entre os pilotos da minha categoria. Fiquei satisfeito pois mostra que a performance estava lá”, explicou Mariano Pires.

O piloto de Ponte de Lima partiu para a segunda corrida apenas do 30º lugar da grelha e sétimo entre os pilotos da categoria AM, mas de imediato conseguiu recuperar várias posições antes de entregar o Ginetta verde ao seu companheiro de equipa.

“Consegui recuperar posições atrás de posições. Subi 15 lugares e entreguei o carro ao meu companheiro de equipa em primeiro lugar da categoria. Mas o Pierre acabaria por cair até ao sexto lugar, apesar de ele mesmo também ter melhorado o seu andamento durante o fim-de-semana”, sublinha Mariano Pires.

Ainda assim o jovem piloto português não teve um resultado condizente com o seu desempenho em pista, e isso deixa-o satisfeito: Fiquei com o sentimento de dever cumprido. Fiz o meu trabalho e penso que bem, ganhei mais experiência num campeonato muito competitivo e com muitos pilotos experientes. Regresso a casa muito satisfeito com o desempenho”.

Mariano Pires prepara-se para regressar agora ao seu programa desportivo na GT4 South European Series.