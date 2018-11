Motores Mariano Pires e Mariano Pires brilham à chuva no Kia Picanto GT Cup Por

Depois de terem garantido o título nas categorias Júnior e Pro no sábado, Mariano Pires e Hugo Araújo brilharam à chuva na segunda corrida do fim de semana do KIA Picanto GT Cup no Estoril.

A emoção, alguns percalços provocados pelas difíceis condições da pista e também várias ultrapassagens e equilíbrio de andamentos estiveram presentes nesta despedida de 2018 da competição organizada pela CRM Motorsport em parceria com a Kia Portugal.

Mariano Pires acabou por ser o piloto com a jornada mais feliz, já que ao êxito nos juniores juntou a vitória absoluta, pois se Hugo Araújo foi o primeiro a cruzar e linha de meta, perdeu um lugar depois dos comissários considerarem que o piloto de Braga ultrapassou o Picanto # 33 na penúltima volta ultrapassando os limites da pista, no reatamento da corrida após uma situação de bandeiras amarelas, causadas pelo despiste de Guilharme Dal Maso.

Araújo teve assim de se contentar com o seu sexto triunfo, em seis possíveis, na categoria Pro, enquanto o jovem Pires se despede da época concretizando finalmente a ambição de vencer em termos absolutos.

Se os dois primeiros rodaram numa classe à parte Henrique Van Uden e Hugo Marcos travaram uma intensa batalha pela terceira posição e segunda na categoria Pro. Ao qual se juntou depois um grupo de vários pilotos. O açoriano, vencedor do Kia Racing Opportunity viria a garantiu o último lugar do pódio absoluto bem como o vice-campeonato.

Colados a estes dois pilotos terminaram o jornalista Bernardo Sousa e Luís Maria Lisboa, que foi o segundo melhor júnior, dividindo o Picanto # 7 com o diretor-geral da Kia Portugal, João Seabra. A menos de um segundo destes dois terminou o também Júnior Orlando Batina.

Nuno Caetano, Sérgio Azevedo e Francisco Marrão fecharam o top dez. Sofrendo as peripécias de uma corrida à chuva, Supico vinha a realizar uma grande prestação, chegando a rodar em sétimo, até se despistar na curva 2. O mesmo sucedeu com Miguel Abrantes, que saindo de 16º, recuperou até ao nono lugar, mas envolveu-se num toque com João Santos.