Maria Vieira também quer um telefonema do Presidente Marcelo

O telefonema de Marcelo para Cristina Ferreira promete dar que falar também no Brasil, onde vive a atriz Maria Vieira. Esta também exige uma chamada do Presidente da República.

Bastante crítica do chefe de Estado, a ‘parrachita’ não perdeu a oportunidade de deixar uma farpa a Marcelo, depois da polémica conversa deste com Cristina Ferreira.

Com sarcasmo, Maria Vieira pretende que o chefe de Estado lhe telefone para… a acordar, pois encontra-se em Portugal e amanhã regressa ao Brasil.

“Acabei de ligar para o Palácio de Belém. Preciso que o Presidente da República me desperte amanhã de manhã, às 06h20, porque tenho que estar no aeroporto de Lisboa às 09h30 e queria que ele me desejasse boa viagem”, escreveu, no Facebook.

“É às 06h20; não te esqueças, ó Marcelo”, insistiu Maria Vieira, concluindo com um “Obrigadinha”.