Nacional Maria Vieira ataca “os idiotas dos aldrabões do aquecimento global” Por

Maria Vieira não acredita no aquecimento global e atacou “os idiotas dos aldrabões” que tentam passar a mensagem (incluindo a generalidade da comunidade científica).

As imensas provas científicas não são suficientes para convencer a ‘parrachita’ de que o planeta tem mesmo vindo a aquecer continuamente.

É uma “falsa questão”, sustentou.

Solidária com Donald Trump, a atriz questiona pela “porra do calor que prometiam” os defensores do aquecimento global, “mas que não há maneira de se instalar”.

“Como não dar razão ao oportuno e corrosivo humor de Donald Trump nesta falsa questão do suposto aquecimento global? Tem regiões nos EUA onde se registam 60 graus negativos e por isso exige-se que os aldrabões e idiotas vendidos ao globalismo, como o Al Gore e o Barack Obama. que previam o Inferno na Terra, digam qualquer coisinha sobre a porra do calor que prometiam mas que não há maneira de se instalar”, escreveu Maria Vieira.

Logo a seguir, a ‘parrachita’ considerou “hilariante” a resposta dos “idiotas dos aldrabões do aquecimento global” ao frio polar que tem assolado os EUA.

“Vêm agora dizer, ‘okay’, está frio como ó caraças mas isso é precisamente por causa do aquecimento global que na realidade funciona ao contrário e provoca um frio desgraçado”, reforçou.