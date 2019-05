Maria João Pires vai ser distinguida com Grã Cruz da Ordem do Infante D.Henrique

A pianista Maria João Pires vai ser distinguida, em setembro, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, anunciou o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, no sábado em Escalos de Baixo, Castelo Branco.

O anúncio foi feito por Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de atribuição da Medalha de Mérito Cultural à pianista, que aconteceu no sábado no Centro Belgais para o Estudo das Artes.

“A condecoração hoje entregue foi pelo Governo, e para não haver sobreposição de condecorações será entregue a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, que já lhe comuniquei e ela [Maria João Pires] aceitou”, afirmou o chefe de Estado, adiantando que a entrega irá acontecer a 15 de setembro no mesmo local da cerimónia de hoje.

Maria João Pires receberá a distinção das mãos de Marcelo Recebo de Sousa aquando da ida a Belgais “do corpo diplomático acreditado em Lisboa”.

“Com a presença de todos em embaixadores dos vários países com os quais temos relações diplomáticas, será assinalada a projeção de Maria João Pires no mundo, que esse é o objetivo, a projeção dela, como ela diz, para o futuro no mundo”, afirmou o chefe de Estado.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, atribuiu no sábado a Medalha de Mérito Cultural à pianista Maria João Pires, destacando o seu “serviço de exceção” na divulgação cultural e a sua “entrega à música”.

A pianista afirmou não saber se mereceu no passado a Medalha de Mérito Cultural, mas prometeu tudo fazer para a merecer no futuro.

“Quero agradecer esta medalha [Mérito Cultural], mas queria agradecer-lhe a medalha para o futuro. Eu não sei se a mereci no passado, mas vou fazer tudo o que posso para a merecer no futuro”, afirmou a pianista portuguesa.

Maria João Pires, de 74 anos, criou em 1999 o Centro Belgais para o Estudo das Artes, em Escalos de Baixo, Castelo Branco, um projeto educativo, pedagógico e cultural, com impacto na região, que chegou a ter o apoio do Ministério da Educação. Dez anos depois, em 2009, o centro encerrou alegando na altura uma “difícil situação económico-financeira”.

No ano passado, o projeto foi renovado e reativado como Centro de Artes de Belgais, disponibilizando e retiros musicais, espaço para atuações e oficinas de música. Há ainda uma valência de alojamento e de produção de azeite, como se lê na página oficial.

Maria João Pires nasceu em Lisboa, a 23 de julho de 1944. É a mais internacional e reputada das pianistas portuguesas, com um percurso artístico que remonta a finais dos anos 1940, quando se apresentou pela primeira vez em público, aos quatro anos.

Entre os prémios conquistados pelo talento artístico contam-se o primeiro prémio do concurso internacional Beethoven (1970), o prémio do Conselho Internacional da Música, pertencente à UNESCO (1970), e o Prémio Pessoa (1989).