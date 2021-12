“Margens das gasolineiras antes eram muito maiores”, diz ministro do Ambiente

Na hora de abastecer o veículo, os portugueses têm sentido na carteira o peso do aumento frequente no preço dos combustíveis. A dado momento, durante o contexto pandémico, o Governo entendeu fixar margens para os revendedores. João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Transição Energética, admite estar satisfeito com as políticas seguidas neste setor e até indica que a fixação de margens visa um reflexo não no curto prazo mas no longo prazo.