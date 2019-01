Motores Marcus Gronholm de regresso no Rali da Suécia Por

Marcus Gronholm vai regressar episodicamente ao Campeonato do Mundo de Ralis tripulando um Toyota Yaris WRC em fevereiro no Rali da Suécia.

Na prova escandinava o bicampeão do Mundo irá tripular um carro assistido pela formação oficial da marca japonesa mas não fará parte da equipa de fábrica.

Gronholm é um dos pilotos mais bem sucedidos na história do Rali da Suécia, e não leva muito a sério a ideia de que tentará a sua sexta vitória na prova, que o colocaria à frente de outra antiga ‘lenda’ dos ralis, o sueco Stig Blomqvist, que tem o mesmo número de triunfos no evento.

Não é a primeira vez que Marcus Gronholm foi apontado a guiar um Yaris WRC na sua prova favorita do Campeonato do Mundo, pois tal esteve para acontecer no ano passado, quando celebrava o seu 50º aniversário. Agora a ‘prenda’ do finlandês concretiza-se.

“Isto tem a ver com eu gozar o meu presente de aniversário nas grandes estradas do Rali da Suécia. Tenho muitas recordações inesquecíveis deste evento, e consegui a minha primeira vitória no Campeonato do Mundo nesta prova em 2000. Por isso vou fazer este rali mais uma vez. Estou um pouco além da idade para fazer ralis, por isso vou guiar de acordo como isso. Mas a minha posição de partida será bem atrás de outros, por isso penso que poderei ganhar algumas posições”, diz entre risos Gronholm, que fará 51 anos uma semana antes deste seu regresso ao WRC.

No Rali da Suécia o veterano finlandês vai voltar a ter no banco da direita o seu navegador de sempre, Timo Rautiainen, tal como sucedeu quando guiou o Yaris WRC numa demonstração nas ruas de Harju no Rali da Finlândia em 2017.

Para este regresso Marcus Gronholm irá realizar um teste, pois pretende “fazer o máximo de quilómetros para sentir o carro”, embora já tenha garantido que não vai “desperdiçar tempo a afinar o carro” para o adaptar ao seu estilo de condução, optando “por um ‘set-up’ da própria equipa Toyota, pois acha que ela “trabalha bem”.