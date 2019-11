Marcos Freitas no quadro principal do Open da Áustria de ténis de mesa

Marcos Freitas qualificou-se hoje para o quadro principal do Open da Áustria em ténis de mesa, competição que está a decorrer em Linz.

Pelo caminho ficaram os outros dois portugueses em ação, Diogo Carvalho e Tiago Apolónia, ambos travados no torneio na terceira e penúltima ronda da fase preliminar.

Freitas, atual 27.º do ranking mundial ganhou por 4-1 ao alemão Ricardo Walther, com os parciais de 11-3, 7-11, 11-0, 11-5 e 11-7, após 4-3 na ronda anterior ao polaco Jakub Dyjas, com 9-11, 11-9, 8-11, 11-9. 10-12, 11-6 e 13-11.

O próximo adversário, na quinta-feira às 14:00, é Chun Ting Wong, de Hong Kong, que ocupa o 17.º posto na classificação mundial.

Diogo Carvalho perdeu por 3-4 (8-11, 11-6, 11-7, 9-11, 11-5, 5-11 e 8-11) com o francês Can Akkuzu e Tiago Apolónia por 1-4 com o norte-americano Kanak Jha (8-11, 11-9, 8-11, 9-11, 6-11).