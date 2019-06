Motores Marco Wittmann de último a primeiro no DTM em Misano Por

Marco Wittmann realizou hoje uma prova extraordinária ao impor-se na primeira corrida do fim de semana do Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) em Misano, Itália.

O alemão da BMW partiu de último, mas um andamento extraordinário e uma estratégia irrepreensível acabaria por levá-lo à vitória.

Wittman bateu René Rast, que havia largado da ‘pole position’, mas que teve de se contentar com o segundo posto, terminando a oito segundos do vencedor, enquanto Loic Duval, aos comandos de um Audi RS5 DTM, tal como Rast, completou o pódio.

Os Aston Martin Vantage DTM estiveram melhor do que tem sido habitual e Ferdinand Habsburg tirou partido de uma estratégia agressiva, mas depois acabaria ser penalizado por pneus em pior estado e não resistiria ao andamento superior de Duval.Mercê de uma partida, depois de largar da sexta posição, Bruno Spengler conseguiria terminar na quarta posição e o segundo melhor representante da BMW, terminado diante de mais dois pilotos da Audi, Nico Muller e Mike Rockenfeller.

Já o estreante Andrea Dovizioso descobriu como é competitivo e complicado o DTM. O vice-campeão do Mundo de MotoGP ainda assim procurou ‘aprender’ ao máximo aos comandos do seu Audi RS5 DTM e acabou esta primeira corrida do fim de semana na 12ª posição.

Em baixo o resumo desta corrida.