Marco Giampaolo demitido do comando técnico do AC Milan

O treinador italiano Marco Giampaolo foi demitido do comando técnico do AC Milan, depois de cumpridas apenas sete jornadas do campeonato italiano de futebol, anunciou hoje o clube lombardo.

Contratado no verão passado para render Gennaro Gattuso, Giampaolo, de 52 anos, registou apenas três vitórias contra quatro derrotas, tendo deixado o AC MIlan no 13.º posto do ‘Calccio’ com nove pontos, apenas três pontos acima dos lugares da despromoção.

Esta é a segunda “chicotada psicológica” em dias consecutivos na Liga italiana de futebol, depois de a Sampdoria ter anunciado na segunda-feira a saída, por mútuo acordo, de Eusebio di Francesco.