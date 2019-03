Motores Márcio Marreiros mais forte no Rali de Loulé Por

Foi no magnífico cenário da Serra do Caldeirão que se disputou a primeira prova do Campeonato Sul de Ralis de 2019, o Rali de Loulé, onde Márco Marreiros e Luís Serra acabaram por levar a melhor.

Duas passagens pelos troços de Ameixial e Salir, disputadas na manhã de domingo, decidiam o rali, dominado inicialmente por Fernando Peres e José Pedro Silva, que e impuseram em três das quatro especiais, chegando a deter 55,7s de vantagem sobre os futuros vencedores do evento, no final de Ameixial 2.

Contudo o azar bafejou a dupla do Porto, que no último troço furo os dois pneus do lado direito do seu Mitsubishi Evo IX, deixando a Márcio Marreiros e a João Bica discussão da vitória, que acabou por ir para o campeão em título, que terminou o Rali com 15,3s de diferença para Bica, com Eduardo Antunes a subir ao último lugar do pódio.

Luís Mota e Nuno Venâncio completaram o top cinco, enquanto entre os carros de duas rodas motrizes João Monteiro estreou o seu Toyota Corolla com um triunfo, diante de Vítor Vilela (Peugeot 208 R2) e Filipe Silva (Citroën Saxo).