Motores Márcio Marreiros defende liderança a Sul em Monchique Por

O Campeonato Sul de Ralis está de regresso este fim de semana com a disputa do Rali Vila de Monchique, onde Márcio Marreiros quererá reforçar a liderança da competição.

A prova do Clube Automóvel do Sul realiza-se em estradas de asfalto da vila termal, e conta com 25 equipas inscritas, que irão competir em 73,25 quilómetros cronometrados distribuídos por sete especiais de classificação.

O rali arranca amanhã, e Márcio Marreiros surge à ‘cabeça’ dos , já que lidera confortavelmente as contas do campeonato. Mas há que ter em atenção a Fernando Peres, o vencedor da provado ano passado, e certamente disposto a não conceder mais terreno ao comandante do Campeonato de Ralis do Sul.

Mas a prova que se disputa na serra algarvia terá em João Bica e Carlos Martins outros potenciais candidatos à vitória e ao pódio final, numa prova que arranca amanhã com uma super especial a disputar a partir das 21h00. No domingo serão realizadas três passagens pelos troços de Picota e Serra de Monchique, com a primeira especial a começar pelas 10h15 e o último a iniciar-se pelas 13h15.