Marchesín e Saravia integrados no treino do FC Porto

O guarda-redes mexicano Marchesín e o lateral argentino Saravia treinaram hoje com o plantel principal do FC Porto, que prosseguiu a preparação do jogo de domingo com o Vitória de Setúbal, para a Taça de Portugal de futebol.

Parte de um grupo de jogadores sob a alçada disciplinar do clube, ao lado de Uribe e Luis Díaz, os dois jogadores juntaram-se a Tomás Esteves e Zé Luís no regresso aos trabalhos, que ainda contam com seis ausências devido aos trabalhos de seleções nacionais.

Com Pepe, Sérgio Oliveira e Romário Baró a fazer trabalho de ginásio e treino condicionado, aqui à semelhança de Fábio Silva, os ‘dragões’ voltam aos treinos pelas 10:30 de quinta-feira, com vista à quarta eliminatória da Taça, frente ao Vitória de Setúbal.