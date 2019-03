Local Marcha lenta contra degradação de estradas no Alentejo partiu de Vidigueira Por

Uma marcha lenta promovida por quatro municípios alentejanos para protestar contra a degradação de estradas e para exigir melhores acessibilidades partiu hoje de Vidigueira com cerca de 20 veículos a caminho de Moura e depois Barrancos.

A marcha lenta é promovida pelos municípios de Barrancos, Moura, Mourão (PS) e Vidigueira (CDU) como forma de protesto contra o estado de degradação das estradas que servem os concelhos e “em defesa de melhores acessibilidades”.

A coluna inicial da marcha lenta, que partiu às 09:40, junto do estaleiro da Câmara de Vidigueira, era composta por cerca de 20 veículos e já contava com a participação dos presidentes dos municípios de Vidigueira e Moura, o comunista Rui Raposo e o socialista Álvaro Azedo, respetivamente.

Com o mote “Juntos por melhores acessibilidades”, os veículos da coluna inicial da marcha lenta seguiram pela Estrada Nacional (EN) 258 a caminho da cidade de Moura, onde, junto à Escola do 1.º ciclo do ensino básico dos Bombeiros, deverão juntar-se mais veículos.

Também pela EN 258, a marcha lenta seguirá depois até à vila de Barrancos, onde deverá terminar na Praça do Município, com declarações públicas dos presidentes dos quatro municípios promotores.

Segundo a Câmara de Moura, trata-se de uma forma de protesto que “surgiu do consenso gerado” entre os municípios de Barrancos, Moura e Vidigueira, no distrito de Beja, e Mourão, no distrito de Évora, após terem entregado ao Governo um documento com várias preocupações relativas a quatro estradas nacionais e uma regional que servem os concelhos.

Em causa, precisa a autarquia, está o estado das estradas nacionais 258, 385, 386 e 387 e da estrada regional 258, que “coloca em causa a segurança rodoviária” e é visto “como um obstáculo ao desenvolvimento e à captação de investimento” para os concelhos.