Nas Notícias Marcelo vence Presidenciais à primeira volta Por

Projeções dão mais de 50 por cento dos votos a Marcelo Rebelo de Sousa e colocam Ana Gomes em segundo lugar, à frente de André Ventura.

As projeções da RTP, SIC e TVI apontam para uma vitória de Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais de hoje, com a socialista Ana Gomes em segundo e André Ventura, do Chega, em terceiro.

Com estes resultados, em que Marcelo tem mais de 50%, o atual Presidente da República ganha as eleições à primeira volta, de acordo com estas três projeções.