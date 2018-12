Marcelo Rebelo de Sousa recebe hoje ao jantar “a família da CPLP” em Brasília

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber hoje ao jantar, em véspera de ano novo, o Presidente de Cabo Verde e outros representantes da “família da CPLP” na Embaixada de Portugal em Brasília.

Em declarações aos jornalistas, num hotel da capital do Brasil, o Presidente da República fez votos para que “2019 seja um ano muito feliz” em que os portugueses dentro e fora do país “possam realizar o maior número de sonhos e de desejos e de anseios, numa altura tão complicada para a Europa e tão complicada para o mundo e, por isso, inevitavelmente, uma altura também complexa para Portugal”.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou hoje a Brasília, juntamente com o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, para assistir à cerimónia de posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil, que se realizará no primeiro dia do novo ano.

O chefe de Estado confessou que nunca lhe “passou pela cabeça passar um fim de ano em Brasília”, embora já tenha estado várias vezes no Brasil nesta altura do ano, desde 1975.

Marcelo Rebelo de Sousa tem marcado um encontro com o novo Presidente do Brasil para quarta-feira de manhã, no Palácio do Planalto, em Brasília, em que já adiantou que a CPLP será um dos temas na agenda.