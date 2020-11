Nas Notícias Marcelo Rebelo de Sousa anuncia renovação do estado de emergência Por

O Presidente da República decretou esta sexta-feira a renovação do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias, até às 23h59 do dia 8 de dezembro, e garantiu que o mesmo vai durar “o que for necessário”.

Em declaração feita ao país a partir de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o estado de emergência deverá voltar a ser renovado, visto ser possível acontecer “uma terceira vaga” entre “janeiro e fevereiro”.

“O que temos de dar como certo é que o Estado de Emergência dure o que for necessário. (…) Que não facilitem em dezembro para não sofrerem um agravamento pesado. Que partidos e parceiros sociais continuem a fazer a convergência possível. Não facilitem os decisores políticos e os portugueses do início ao fim de dezembro”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou ainda que o número de mortes e internados em geral pode atingir um nível máximo no final do mês de novembro e o início de dezembro, “apesar de sinais de ligeira descida do indicador de propagação do vírus”.

“Confirmam os especialistas que as medidas demoram cada vez mais a produzir efeitos e quanto mais tarde forem tomadas menos eficazes serão e mais tempo terão de durar. Dispomos agora de dados mais específicos sobre os casos que permitem juntar às medidas globais medidas ajustadas à situação de grupos de concelhos com graus de gravidade na sua incidência, na gravidade da pandemia”, acrescentou.

“Se tudo isto impuser a ponderação da renovação do estado de emergência de 9 a 23 de dezembro, ou mesmo mais renovações posteriores, que ninguém se iluda, não hesitarei em propô-las para que o Governo disponha de base suficiente para aprovar o que achar que tiver de ser aprovado”, rematou.

No total, desde que a covid-19 oficialmente chegou a Portugal, o país regista 3.762 mortes e 249.498 casos de infeção.