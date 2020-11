Nas Notícias Marcelo marca Presidenciais para 24 de janeiro Por

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou nesta terça-feira a data das eleições Presidenciais: 24 de janeiro de 2021.

“Nos termos previstos na Constituição e na Lei Eleitoral, o Presidente da República assinou hoje o decreto que fixa para domingo 24 de janeiro de 2021 as eleições presidenciais, o qual seguiu já para publicação em Diário da República”, refere uma nota publicada o site da Presidência da República.

De acordo com a lei eleitoral, o Presidente da República deverá marcar a data do sufrágio “a com a antecedência mínima de 60 dias”. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa assina o decreto 61 dias antes.

Em caso de segunda volta nas Presidenciais, esta ocorrerá a 14 de fevereiro.