Marcelo inicia hoje visita de Estado e é recebido por Xi Jinping em Pequim

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia hoje uma visita de Estado de três dias à China e é recebido pelo seu homólogo, Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

O programa da sua visita de Estado à China começa com a deposição de uma coroa de flores no Monumento aos Heróis do Povo, na Praça Tiananmen, seguindo-se um encontro com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, residência oficial Diaoyutai, pelas 11:10 locais (04:10 em Lisboa).

Mais tarde, é recebido pelo Presidente República Popular da China no Grande Palácio do Povo, pelas 17:30 (10:30 em Lisboa), numa cerimónia com honras militares. Após o encontro entre os dois chefes de Estado, com um período a sós e outro alargado às respetivas delegações, Xi Jinping oferece em sua honra um banquete oficial.

Antes, o programa de Marcelo Rebelo de Sousa inclui uma ida ao Templo dos Lamas, um complexo do budismo tibetano do século XVII, e um passeio a pé pelo bairro moderno de Sanlitun, onde fica o hotel em que está instalado.

À noite, o Presidente português parte para Xangai, a “capital” económica da China, onde irá participar num seminário económico luso-chinês e visitar a Universidade de Estudos Internacionais, na terça-feira.

Ao fim do dia de terça-feira, em Xangai, antes de viajar para a Região Administrativa Especial de Macau, o chefe de Estado dará ainda uma receção a empresários, entidades culturais e portugueses residentes nesta região.

Em Macau, o chefe de Estado também estará menos de 24 horas, mas com uma agenda intensa, que inclui visitas à Santa Casa da Misericórdia, às ruínas da Igreja de São Paulo, à Escola Portuguesa, uma reunião com o chefe do executivo desta região administrativa, Fernando Chui Sai On, e uma receção à comunidade portuguesa.

Acompanham o Presidente da República nesta visita de Estado à China os deputados Adão Silva, do PSD, Filipe Neto Brandão, do PS, Telmo Correia, do CDS-PP, pelo líder parlamentar do PCP, João Oliveira, e por Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista “Os Verdes”.

Bloco de Esquerda e PAN optaram por não integrar a delegação parlamentar desta visita, o que justificaram com a situação dos direitos humanos e das liberdades na China.

Pela parte do Governo, integram a sua comitiva oficial os ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, e o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou à China na sexta-feira, para participar na segunda edição do fórum “Faixa e Rota”, iniciativa chinesa de investimento em infraestruturas da Ásia à Europa, em que interveio, no sábado.

O Presidente da República recebeu o seu homólogo chinês, Xi Jinping, em visita de Estado, em Lisboa, no início de dezembro.