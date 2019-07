Marcelo fala em novo ciclo em Moçambique com “acordo de tréguas definitivas muito em breve”

O Presidente português defendeu hoje que se está a abrir um novo “ciclo político e económico e social” em Moçambique, sob a liderança de Filipe Nyusi, antevendo “um acordo de tréguas definitivas muito em breve”.

Marcelo Rebelo de Sousa falava numa conversa com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, na segunda edição do “EurAfrican Forum”, uma iniciativa da associação Conselho da Diáspora Portuguesa, no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa.

No seu entender, “as empresas portuguesas estão muito empenhadas no investimento em Moçambique” e em termos gerais “há hoje em Portugal um entusiasmo, uma expectativa em relação ao ciclo político e ao ciclo económico e social que se está a abrir”, com o Presidente moçambicano como “protagonista empenhado”.

O chefe de Estado português elogiou Filipe Nyusi pelo “papel liderante que tem tido em termos de pacificação, isto é, de construção de uma paz duradoura e sustentável”, que “já culminou em tréguas sucessivamente prorrogadas” entre o Governo da Frelimo e a oposição da Renamo.

“Mas a ideia é um acordo de tréguas definitivas muito em breve – está a ver, eu quase que pareço Presidente de Moçambique”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

No início desta conversa, o Presidente português tinha referido que Moçambique é para si uma “segunda pátria” e Nyusi observou: “Não sei se não será a primeira”.