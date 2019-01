Marcelo espera ouvir “da boca” do papa que próximas jornadas da juventude são em Lisboa

O Presidente da República disse hoje esperar e desejar poder ouvir “da boca do papa Francisco” no domingo, no Panamá, que as próximas Jornadas Mundiais da Juventude, em 2022, se realizam em Lisboa.

“Aquilo que eu espero, não é só esperar, o que eu desejo é que no domingo seja possível ouvir da boca do santo padre, do papa Francisco, o anúncio de que as próximas jornadas, em junho de 2022, possam vir a ser realizadas em Lisboa, em Portugal”, disse hoje o Presidente da República, Marcelo de Sousa.

O chefe de Estado falava à margem de um encontro entre o cientista, investigador e presidente do Instituto Superior Técnico, Arlindo Oliveira, e alunos do ensino secundário, no âmbito do Programa Cientistas no Palácio de Belém, promovido pela Presidência da República para estimular o interesse dos jovens pela ciência.

As Jornadas Mundiais da Juventude arrancam hoje no Panamá e decorrem até dia 27, data em que o papa deverá divulgar se a candidatura portuguesa foi a escolhida para organizar as Jornadas em 2022.

“É isso que eu desejo, é nessa expectativa que parto para o Panamá e espero voltar do Panamá com a alegria de termos entre nós um grande acontecimento mundial com jovens de todo o mundo e estamos a falar não de milhares de pessoas, mas possivelmente de um milhão, um milhão e meio ou dois milhões de jovens de todo o mundo”, disse ainda o Presidente da República.

Para além da presença do papa Francisco, que estará nas jornadas a partir de quarta-feira, o evento contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se desloca a convite do seu homólogo panamiano Juan Carlos Varela e onde deverá estar entre 25 e 27 de janeiro.

A organização da XXXIV Jornada Mundial da Juventude espera 200 mil jovens provenientes de 155 países, incluindo 300 portugueses de 12 dioceses e seis congregações e movimentos (Salesianos, Caminho Neocatecumenal, Equipas de Jovens de Nossa Senhora, Juventude Mariana Vicentina, Schoenstatt e Focolares).

A delegação portuguesa inclui também 30 voluntários e seis bispos, nomeadamente Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, Joaquim Mendes, presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família e bispo auxiliar de Lisboa, José Cordeiro, bispo de Bragança-Miranda, Manuel Felício, bispo da Guarda, D. Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga e Virgílio Antunes, bispo de Coimbra.

O papa desafia os jovens que participam nestas jornadas a superar todo o tipo de diferença cultural, económica ou social.

As Jornadas Mundiais da Juventude são um primeiro momento de encontro global dos jovens após o sínodo dos bispos que lhes foi dedicado, em outubro de 2018, e no qual foi reforçada a necessidade de continuar a caminhar com os jovens.

Celebradas todos os anos ao nível diocesano e com um intervalo periódico de dois ou três anos, em diferentes partes do mundo, as jornadas foram criadas pelo papa João Paulo II em 1985.

O cardeal patriarca de Lisboa oficializou o pedido para receber as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) no final de 2017 e desde 2012 que em várias reuniões do Conselho Pontifício para os Leigos (CPL), do Vaticano, a hipótese de Portugal tem estado a ser pensada, segundo o ‘site’.

As anteriores edições da JMJ realizaram-se em Colónia, na Alemanha, em 2005, Sidney, na Austrália, em 2008, em Madrid, em 2011, com o papa Bento XVI, no Rio de Janeiro, em 2013, e em Cracóvia, na Polónia, em 2016, com o atual pontífice.