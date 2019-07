Marcelo escolhe Tolentino Mendonça para presidir às comemorações do 10 de Junho de 2020

O chefe de Estado anunciou hoje que escolheu o arcebispo e poeta José Tolentino Mendonça para presidente das comemorações do 10 de Junho de 2020, que decorrerão na Madeira e na África do Sul.

Marcelo Rebelo de Sousa fez este anúncio na Casa do Alentejo, em Lisboa, durante a apresentação do livro “Dêem-nos alguma coisa em que acreditar”, do jornalista João Miguel Tavares, que reúne os seus dois discursos nas comemorações deste ano do Dia de Portugal, às quais presidiu.

Numa intervenção de cerca de dez minutos, o Presidente da República afirmou que convidou João Miguel Tavares para essa função pelas “mesmas razões das escolhas dos três anos anteriores”, os professores João Caraça, Manuel Sobrinho Simões e Onésimo Teotónio Almeida.

“E também da escolha para 2020: o senhor dom José Tolentino de Mendonça, arcebispo titular de Suava”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Como razões para todas estas escolhas, apontou “a ligação pessoal a pelo menos uma das sedes” das comemorações 10 de Junho, “a independência de pensamento, a capacidade de dar testemunho criativo e corajoso sobre o tempo vivido em Portugal”.

“E, encarado o conjunto de convidados, também a afirmação do pluralismo de opiniões que deve caracterizar a nossa democracia”, completou o chefe de Estado.

À saída, em declarações aos jornalistas, o Presidente da República referiu que o teólogo e poeta madeirense José Tolentino Mendonça é “uma figura conhecida pela sua independência, pela sua criatividade” e por “dar voz a setores importantes da sociedade portuguesa”.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou ainda que Tolentino Mendonça “é um homem da cultura” e “um homem do diálogo”, que “valoriza a democracia portuguesa, valoriza o pluralismo na sociedade portuguesa”.

“Foi uma honra ter podido aceitar, apesar das funções que exerce na Santa Sé, no Vaticano”, congratulou-se.

Tolentino Mendonça nasceu em Machico, na Madeira, em 15 de dezembro 1965, e foi ordenado padre em 1990. No ano passado, foi nomeado pelo papa Francisco arquivista e bibliotecário da Santa Sé, com a categoria de arcebispo.

O presidente da comissão das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas discursa habitualmente no dia 10 de junho, antes do chefe de Estado.

Em 2016, ano em que tomou posse como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa lançou um modelo inédito, acertado com o primeiro-ministro, António Costa, em que as celebrações do Dia de Portugal começam em território nacional e se estendem a um país estrangeiro com comunidades emigrantes portuguesas.