Local Marcelo elogia forma “muito rápida e eficiente” como investigação decorre na Madeira Por

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje, na Madeira, que a investigação relativa às circunstâncias do acidente que envolveu um autocarro, e provou 29 mortos, está a decorrer “de forma muito rápida e eficiente”.

Numa declaração aos jornalistas à porta do Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde estão internados os feridos resultantes desse acidente – entre os quais dois portugueses – o chefe de Estado foi questionado sobre a investigação em torno do que terá motivado o acidente.

“Eu acompanho o que se passa, está a decorrer nos termos normais, sob responsabilidade da instituição que tem a seu cargo esse tipo de investigação, com a colaboração das autoridades competentes”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa disse também que “isso está a correr de forma muito rápida e muito eficiente, e a seu tempo saberá as conclusões”.

“Este é ainda o momento de testemunhar solidariedade, agradecer a capacidade de resposta dos muitos e das muitas que souberam estar à altura das circunstâncias e a excederem-se, e por outro lado manifestar uma determinação em relação ao futuro”, sustentou, referindo que “este é o significado do dia de hoje”.

Antes, em visita ao local onde o autocarro se despistou, o Presidente já tinha sido questionado sobre a investigação, mas não quis pronunciar-se.

“Há entidades que tratam disso. Não é essa a função do Presidente da República”, sustentou, adiantando que está no local “para acompanhar tudo o que se passa, mas sobretudo para prestar homenagem e testemunhar solidariedade, gratidão e determinação”.

Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães, no Caniço, concelho de Santa Cruz, na quarta-feira à tarde.

As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas de nacionalidade alemã.