Marcelo considera que “espírito europeu está a vir ao de cima”

O Presidente da República considerou hoje que “o espírito europeu está a vir ao de cima”, referindo que estão a ser dados passos, por exemplo, para que as comparticipações nacionais para utilização de fundos europeus sejam dispensadas.

“Começa a haver em vários domínios passos importantes, passos para o tal fundo virado para esta crise, passos para garantir que na parte do orçamento da União Europeia não vai haver descontinuidade pelo facto de estar difícil de aprovar este ano o orçamento para o ano seguinte. Passos também na utilização dos fundos europeus, em que a comparticipação nacional poderá vir a ser dispensada, portanto, a União Europeia entra com mais dinheiro e cobre aquilo que era coberto por cada Estado”, declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa conversava com dirigentes da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), durante a visita a uma sementeira de tomate na Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, que defenderam que a União Europeia vai ter de agir para apoiar o setor agrícola.

Na resposta, o chefe de Estado contou-lhes que falou na sexta-feira com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, e hoje com o rei de Espanha, Felipe VI, e observou: “De facto, o espírito europeu está a vir ao de cima, isso é bom”.

“Há muita coisa que está a ser trabalhada e penso que mais umas semanas, não muitas, e vai ser possível haver entendimentos. E o Governo está a trabalhar muito nisso, o primeiro-ministro está a trabalhar muito nisso, o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo está a trabalhar muito nisso. O clima está claramente melhor que na semana passada, do que na semana anterior. Isso é bom”, acrescentou.

No seu entender, face à pandemia de covid-19 verificou-se inicialmente um clima “muito fechado, às vezes um pouco egoísta ou distraído”, não na Comissão Europeia ou no Parlamento Europeu, mas entre Estados-membros, “que tinham os seus problemas a ritmos diferentes, porque a epidemia começou em momentos diferentes nos vários Estados”.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, “depois de algumas semanas em que era natural que as pessoas se fechassem sobre si próprias, os vários Estados, está a haver diálogo, está a haver pontes, está a haver hipóteses de entendimento” e a União Europeia “está a ter uma evolução positiva”.

De acordo com uma nota entretanto publicada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado teve com o Presidente da República Federal da Alemanha uma “conversa cordial e amiga” sobre “a atual situação pandémica que assola toda a Europa e o mundo”.

Ambos “referiram a importância de os Estados-membros da União Europeia se manterem coesos e solidários, dando resposta coordenada a um problema que é de todos” e “acordaram voltarem a fazer o ponto da situação dentro de alguns dias”.

Com o rei de Espanha, Marcelo Rebelo de Sousa abordou em particular “a situação atual nos dois países” e “as perspetivas de evolução” face à pandemia de covid-19, mas ambos também “referiram a importância fundamental da solidariedade no seio da União Europeia”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil.

Em Portugal, registaram-se 266 mortes e 10.524 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.