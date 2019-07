África Marcelo anuncia Cimeira UE-África durante presidência portuguesa na UE Por

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje que “a presidência da União Europeia (UE) por Portugal, no primeiro semestre de 2021, terá uma Cimeira entre Europa e África”.

Marcelo Rebelo de Sousa falava numa conversa com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, na segunda edição do “EurAfrican Forum”, uma iniciativa da associação Conselho da Diáspora Portuguesa, no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa.

O chefe de Estado referiu que “o Governo português já disse” que haverá uma Cimeira UE/África no primeiro semestre de 2021, embora esse anúncio ainda não tivesse sido feito publicamente.

Segundo o Presidente da República, isso está assegurado, “qualquer que seja o Governo português saído das próximas eleições” legislativas, marcadas para 06 de outubro.

“A presidência da União Europeia por Portugal no primeiro semestre de 2021 terá uma cimeira entre Europa e África Terá, como já teve uma vez, sob a presidência portuguesa”, afirmou, considerando que isso “não é por acaso”.

O primeiro-ministro, António Costa, já tinha declarado, no início deste ano, que “a próxima presidência portuguesa da União Europeia, em 2021, terá como tema fundamental o das relações entre a União Europeia e continente africano”.

A primeira cimeira UE/África foi promovida por Portugal, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, e realizou-se no Cairo, em 2000.

Em 2007, novamente durante a presidência português da UE, Lisboa acolheu a segunda edição destas cimeiras, seguindo-se Trípoli, em 2010, e Bruxelas, em 2014. A última Cimeira UE/União Africana decorreu em Abidjan, em 2017.