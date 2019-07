Marcano regressa ao FC Porto com contrato até 2023

O futebolista espanhol Iván Marcano está de regresso ao FC Porto, com um contrato até 30 de junho de 2023, anunciaram hoje os ‘dragões’ no seu sítio oficial na internet.

“Iván Marcano está de regresso ao FC Porto e assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 2023”, refere o clube, acrescentando que o defesa central vai vestir o número 5.

Também a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, confirma a saída do defesa central espanhol, indicando que o FC Porto vai pagar três milhões de euro pela transferência.

O defesa central, de 32 anos, tinha saído no final de 2017/18 do FC Porto para a Roma, a custo zero e por estar em final de contrato, mas nos italianos não foi habitual opção, realizando apenas 13 jogos, com um golo marcado.

O FC Porto viu saírem esta época os centrais Felipe, para o Atlético de Madrid, e Éder Militão, para o Real Madrid.

Em Portugal, Marcano tem um título de campeão pelo FC Porto, conquistado em 2017/18, então na sua quarta e última época pelos ‘dragões’.