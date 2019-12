Marcano admite que FC Porto espera “finalmente” ganhar a Taça da Liga

O defesa central Iván Marcano admitiu hoje que o FC Porto espera “finalmente” conquistar a Taça da Liga de futebol, na antevisão do jogo da terceira e última jornada do Grupo D frente ao Desportivo de Chaves.

Em declarações publicadas no sítio dos ‘dragões’ na internet, o defesa espanhol definiu como “decisivo” o frente-a-frente de domingo entre os dois clubes, que ganharam os jogos das duas primeiras jornadas do Grupo D, e disse esperar um “FC Porto à imagem dos últimos jogos”.

“Estamos a jogar bem e acredito que amanhã vamos passar à próxima fase. Esperamos ganhar finalmente a Taça da Liga. Estivemos perto de o fazer em duas épocas, não o conseguimos e agora vamos atrás disso esta temporada”, assumiu.

Marcano desvalorizou ainda a mudança de treinador do Desportivo de Chaves, que esta semana ‘trocou’ José Mota por César Peixoto, lembrando que essa é uma situação que a sua equipa já enfrentou “várias vezes esta época”.

“Nunca é agradável um treinador ser despedido. Houve coisas que mudaram, mas vamos preparar o jogo da mesma forma, temos de focar-nos é no nosso trabalho”, completou.

Já sobre o possível mau estado do relvado do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, o defesa central portista frisou que “o estado do relvado é igual para as duas equipas” e, como tal, o FC Porto não se pode “queixar disso”.

As duas formações têm seis pontos, mas os transmontanos precisam de vencer para conquistarem o Grupo D e atingirem a ‘final four’ da prova, enquanto para o FC Porto o empate é suficiente para a passagem.

O Desportivo de Chaves, da II Liga, recebe o FC Porto no domingo, às 19:15, para a terceira e última jornada do Grupo D da fase de grupos da Taça da Liga de futebol, que se realiza no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.