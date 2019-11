Motociclismo Marc Marquez vence no encerramento da época do MotoGP Por

Marc Marquez venceu o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, que hoje encerrou a temporada de MotoGP no Circuito Ricardo Tormo, em Valência.

Na última prova da carreira profissional do seu companheiro de equipa Jorge Lorenzo, o Campeão do Mundo conseguiu levar a melhor sobre Fabio Quartararo, que partia da ‘pole-position’ mas não foi o mais lesto na largada.

De facto foi Jack Miller quem saltou para o comando quando se acenderam os semáforos verdes, numa situação que durou apenas alguns metros, antes de Quartararo assumir a liderança.

Mas o francês da SRT Yamaha Petronas esteve na liderança quatro voltas, já que Marquez atacou a primeira posição, que assumiu logo depois, obrigando Quartararo a subir o ritmo para o acompanhar.

O ‘dono’ da Yamaha # 20 manteve-se na ‘sombra’ da Honda # 93 ao longa da corrida, que na quarta volta deixou de contar com Cal Crutchlow, vítima de uma queda. Depressa se percebeu que Fabio Quartararo dificilmente iria desfeitear Marc Marquez, e foi isso que aconteceu, com o gaulês a cortar a meta com mais de um segundo do Campeão do Mundo.

Já atrás dos dois primeiros desenvolveu-se um interessante duelo entre Jack Miller e Andrea Dovizioso, sendo que desta vez o italiano da Ducati não conseguiria traduzir a ‘remontada’ com um lugar no pódio, já que o australiano da Pramac se manteve determinado e garantir a terceira posição.

Embora tenha chegado a ocupar o terceiro posto, ao longo da corrida Alex Rins foi perdendo ritmo, levando a melhor das Suzuki à quinta posição, mas não muito longe de Miller e Dovizioso. O espanhol da # 42 nunca foi incomodado por Maverick Viñales, na melhor das Yamaha oficiais, com o seu companheiro de equipa Valentino Rossi a terminar duas posições abaixo, atrás de Juan Mir, na segunda Suzuki.

Iker Lecuona, que substituiu o lesionado Miguel Oliveira na KTM Tech3, não foi feliz na sua estreia em MotoGP, pois sofreu uma queda na mesma curva onde também caíram Johann Zarco e Danilo Petrucci.

Classificação final

1º Marc Marquez (Honda) 41m21,469s

2º Fabio Quartararo (Yamaha) + 1,026s

3º Jack Miller (Ducati) + 2,409s

4º Andrea Dovizioso (Ducati) + 3,326s

5º Alex Rins (Suzuki) 3,508s

6º Maverick Viñales (Yamaha) + 8,829s

7º Joan Mir (Suzuki) + 10,622s

8º Valentino Rossi (Yamaha) + 22,992s

9º Aleix Espargaro (Aprillia) + 32,704s

10º Pol Espargaro (KTM) + 32,973s