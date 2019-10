Motociclismo Marc Marquez vence e Jack Miller faz a festa australiana em Philip Island Por

Marc Marquez venceu o Grande Prémio da Austrália de MotoGP, que este domingo se disputou no Circuito de Phillip Island. Uma prova que foi também do público local, já que o australiano Jack Miller subiu ao último lugar do pódio.

O Campeão do Mundo arrancou de terceiro, perdeu algumas posições no arranque, mas aos poucos foi-se aproximando da frente da corrida, até ficar ‘a sós’ com Maverick Viñales, que apesar de partida da ‘pole-position’ também demorou a chegar à liderança da prova.

Só que o espanhol da Yamaha # 12 tinha uma moto muito bem equilibrada, sobretudo nas travagens e não tardou a suceder a Valentino Rossi, Cal Crutchlow e Andrea Iannone na liderança.

Mas se Viñales se destacou, levou atrás de si Marquez, que se foi mantendo ‘colado’ ao piloto da Yamaha e só atacou a uma volta do final. E quando Maverick tentava reagir ao seu adversário, já na derradeira volta, acabou por sofrer uma queda.

Este percalço deixou que para o piloto da Honda # 93 as últimas curvas fossem quase um passeio, e permitiu a Cal Crutchlow cortar a meta na segunda posição, enquanto Jack Miller levava a melhor num duelo com Andrea Dovizioso para garantir o último lugar do pódio, para gáudio do público australiano.

Numa prova em que Miguel Oliveira não foi autorizado a participar – já não participara na qualificação, devido às mazelas da queda sofrida no quarto treino livre – Francesco Bagnaia seria um surpreendente quarto classificado, diante de Joan Mir, na melhor das Suzuki.

A corrida ficou ainda marcada pelo acidente no começo da prova que eliminou da prova Danilo Petrucci e Fabio Quartararo, quando o italiano perdeu o controlo da Ducati # 9 e colidiu com a Yamaha # 20 e fez o francês sofrer uma segunda queda no espaço de três dias, agravando a lesão que o obrigava já a andar de muletas até à sua moto.

Classificação final

1º Marc Marquez (Honda) 40m43,729s

2º Cal Crutchlow (Honda) + 11,413s

3º Jack Miller (Ducati) + 14,499s

4º Francesco Bagnaia (Ducati) + 14,554s

5º Joan Mir (Suzuki) + 14,817s

6º Andrea Iannone (Aprilia) + 15,280s

7º Andrea Dovizioso (Ducati) + 15,294s

8º Valentino Rossi (Yamaha) + 15,841s

9º Alex Rins (Suzuki) + 16,032

10º Aleix Espargaro (Aprilia) + 16,590s