Motociclismo Marc Marquez obtém 10º triunfo da época na Alemanha

Marc Marquez dominou o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, obtendo a sua décima vitória da temporada. Uma prova de má memória para Miguel Oliveira, que não evitou uma queda

Apesar de ter ganho e liderado grande parte da corrida realizada hoje em Sachsenring, Marquez viu-se surpreendido por Fabio Quartararo na largada, não tirando bom partido da sua ‘pole position’.

Mas Quartararo acabaria por cometer um erro que entregou a liderança ao Campeão do Mundo, enquanto francês da Petronas Yamaha perdeu várias posições e estava em sexto quando sofreu uma queda ao tentar ultrapassar Danilo Petrucci.

Marc Marquez parecia que ia para um triunfo fácil, mas Maverick Viñales tratou de lhe dificultar a tarefa durante algumas voltas, até ter baixar o ritmo e deixar de incomodar o Campeão do Mundo.

Viñales viria a terminar na segunda posição, mas não sem antes ter perdido um lugar para Alex Rins, que rodava muito rápido numa fase intermédia da corrida. Mas o piloto da Suzuki acabou por cometer um erro e sofrer uma queda.

A partir dessa altura Cal Crutchlow ficou na terceira posição, apesar do britânico da LCR Ducati tudo ter feito para desalojar Maverick Viñales do segundo posto. Para Crutchlow foi o seu primeiro pódio desde a primeira prova da época, no Qatar.

Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso completaram o top cinco, numa corrida onde os dois pilotos oficiais da Ducati andaram melhor do que mostraram na qualificação, e onde Miguel Oliveira foi apenas 18º, depois de ter sofrido uma queda.