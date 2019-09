Motociclismo Marc Marquez o mais rápido no MotoGP em Aragon e Miguel Oliveira com 18º tempo Por

Naquele que é o seu 200º Grande Prémio da carreira no MotoGP, Marc Marquez realizou o melhor do primeiro dia de treinos para a prova de domingo em Motorland Aragon.

O Campeão do Mundo rodou em 1m46,869s na primeira sessão, realizada durante a manhã de hoje, onde bateu Maverick Viñales por 1,6 segundos. Isto antes do espanhol da Yamaha ser o mais rápido na segunda sessão, embora duas décimas mais lento que o rival da Honda no treino matinal.

Aliás, Valentino Rossi, que gastou mais 57 milésimas que o seu companheiro de equipa, Fabio Quartararo, que foi o terceiro mais rápido da tarde, ou Pol Espargaro, que realizou a quinta marca do segundo treino livre atrás de Marquez, também melhoraram significativamente os tempos relativamente à sessão da manhã.

Mas o líder do Campeonato do Mundo, que ficou 0,190s de Viñales na sessão da tarde, não evitou uma queda, embora sem consequências, nuns treinos onde Pol Espargaro foi sempre o melhor da KTM, com o novo seu companheiro de equipa, Mika Kallio – o substituto do dispensado Johann Zarco – a obter a 17ª marca, a mais de 1,3s do melhor tempo.

O finlandês foi marginalmente mais rápido do que Miguel Oliveira, superando-o por 83 milésimas, depois do português da Red Bull KTM Tech3 ter sido o segundo melhor representante da marca austríaca no primeiro treino livre, quando rubricou o 11º registo.