Motociclismo Marc Marquez na 'pole position' em Brno e Miguel Oliveira parte de 16º

Marc Marquez garantiu a ‘pole postion’ para o Grande Prémio da República Checa de MotoGP, que domingo se disputa no Circuito de Brno.

Numa pista que já se apresentou seca, contrariamente às terceira e quarta sessões de treinos livres, realizadas à chuva, o Campeão do Mundo realizou uma volta em 2m02,753s, batendo por 2,524s um surpreendente Jack Miller.

O australiano da Ducati da Pramac Racing foi de facto uma das grandes surpresas da segunda qualificação, a par com Johann Zarco, que levou a melhor das KTM a realizar o terceiro registo, a 2,598s. A melhor performance do piloto francês que este ano se debateu para passar da Q1.

Zarco relegou Andrea Dovizioso, na melhor das Ducati oficiais, para a terceira linha do ‘grid’, que o italiano divide com o outro piloto da equipa oficial da KTM, Pol Espargaro, e com Alex Rins, na melhor das Suzuki.

De sentido contrário foi o desempenho de Maverick Viñales, que vai largar apenas da nona posição, superado pelo seu companheiro de equipa Valentino Rossi, na melhor das Yamaha, e por Danilo Petrucci, na segunda das Ducati oficiais.

Miguel Oliveira, que fora o melhor representante da KTM nos treinos livres de sexta-feira, não conseguiu repetir esse feito. Na primeira qualificação, para a qual foi colocado por via do 17º tempo no quarto treino livre, o piloto português da Tech3 realizou o sexto tempo e por isso vai arrancar da 16ª posição da grelha, depois de ter figurado entre os cinco mais rápidos da sessão, antes de ter perdido um lugar para Takaaki Nakagami.

Para a equipa oficial da KTM as coisas correram bem, por Pol Espargaro e Johann Zarco conseguiram o ‘passaporte’ para a Q2 ao serem os dois mais rápidos da primeira qualificação, com o francês a garantir depois a terceira posição da grelha de partida.

Resultado da qualificação

1º Marc Marquez (Honda) 2m02,753s

2º Jack Miller (Ducati) 2m05,277s

3º Johann Zarco (KTM) 2m05,351s

4º Andrea Dovizioso (Ducati) 2m05,590s

5º Pol Espargaro (KTM) 2m05,710s

6º Alex Rins (Suzuki) 2m06,172s

7º Valentino Rossi (Yamaha) 2m06,233s

8º Danilo Petrucci (Ducati) 2m06,457s

9º Maverick Viñales (Yamaha) 2m06,626s

10º Fabio Quartararo (Yamah) 2m06,648s